Bald ist es so weit! Jörn Schlönvoigt (31) und Hanna Weig werden in wenigen Wochen Eltern einer kleinen Tochter. Für ihr erstes gemeinsames Kind schmissen der GZSZ-Star und die YouTuberin jetzt eine Babyshower wie aus dem Bilderbuch. In ihren Instagram-Storys gaben die Verlobten einen Einblick in die süße Feier: rosa Ballons, rosa Cupcakes, rosa Torte, rosa Deko! Und auch die Outfits der Baldeltern passten ins Motto. Jörn feierte seine zukünftige Tochter in einem pinken Hemd und Hanna hüllte ihre große Baby-Kugel in ein süßes Babydoll-Dress!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de