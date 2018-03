Fast drei Monate ist die Geburt von Baby Emil-Ocean jetzt her – und Zeit für zweisame Stunden konnten die frischgebackenen Eltern Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) sich seither abschminken. Beziehungskiller Baby: Trifft das etwa auch auf das sonst eigentlich überglückliche Adam sucht Eva-Pärchen zu? "Also, um ganz ehrlich zu sein, das ist auf jeden Fall eine super harte Probe für die Beziehung. Gerade für ein noch so junges Paar", gestehen die beiden beim 10. Geburtstag von TK Maxx in Berlin gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de