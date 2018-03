Der Ruf von Germany's next Topmodel sinkt von Jahr zu Jahr. In jeder Staffel wird wieder und wieder Kritik an der Show von Heidi Klum (44) geäußert. Zu viel nackte Haut, zu dünne Models, zu krasse Anforderungen – erst vor wenigen Wochen wurde in den sozialen Netzwerken der Hashtag "NotHeidisGirl" ins Leben gerufen. Ex-Kandidatin Anuthida Ploypetch (20) erklärt jetzt im Promiflash-Interview, was sie mittlerweile selbst von der Show hält: "Ich glaube, ‘Germany’s next Topmodel’ war gefühlt schon immer nicht ganz positiv bewertet worden von der Gesellschaft. Es geht jetzt auch nur noch darum, die Mädels später als Profi-Influencer zu trainieren."



