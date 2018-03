Diese Aufnahmen überzeugen die Fans! Vor einem Jahr wurde US-Beauty Blac Chyna (29) zum zweiten Mal Mama. Kurz nach der Geburt von Töchterchen Dream Renee Kardashian (1) kündigte die Ex von Robert Kardashian (30) an, ganze 30 Kilogramm abspecken zu wollen. Ob sie das geschafft hat? In einem neuen Instagram-Video zeigt sich die 29-Jährige nun in Höchstform. Nur in Unterwäsche posiert Chyna vor ihrem Badezimmerspiegel und präsentiert stolz ihren megaflachen Bauch und einen durchtrainierten Booty. Ihre Follower sind begeistert: Innerhalb von wenigen Stunden ist der sexy Clip über eine Million Mal geklickt worden.



