Wird Stefanie Giesinger (21) bald noch dünner? Ihre Fans machen sich schon jetzt Sorgen um die Model-Beauty, weil sie seit ihrer Germany's next Topmodel-Zeit auffällig schlank geworden ist. Doch Steffi weiß, dass ihr Körper ihr Kapital ist und ist deshalb auch bereit, für den richtigen Job noch weiter abzunehmen – denn die Pfunde anfuttern, kann sie hinterher ja immer! "Natürlich würde ich niemals krankhaft dünn werden wollen. Das ist niemals mein Ziel. Ich will auch kein Hungerhaken auf dem Laufsteg sein. Aber für Victoria's Secret würde ich mich schon noch mal aufs Laufband schmeißen und mich noch mal top in Shape machen", verriet die 21-Jährige beim Colgate Blogger Workshop im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de