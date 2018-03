Mit seinen Hundeaugen bringt er die Herzen zum Schmelzen: Seit knapp 30 Jahren gehört Hugh Grant (57) zu den beliebtesten Schauspielern des Filmbusiness. Ob als Premierminister in "Tatsächlich...Liebe" oder Songwriter in "Mitten ins Herz": Der Brite ist ein echter Frauenschwarm. Bei der deutschen Premiere seines neuen Streifens "Paddington 2" in Berlin strahlt der 57-Jährige jetzt vom roten Teppich. Sein Kollege Hugh Bonneville (54) verrät im exklusiven Promiflash-Interview, was er von seinem Co-Star hält – und was den vierfachen Vater so charmant macht! "Er sieht immer noch schrecklich gut und jung aus. Er hat diesen Film auf ein anderes Level gehoben", erzählt der Mr. Brown-Darsteller.



