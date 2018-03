Sie ist so richtig super drauf! Bei einem Charity-Konzert zugunsten der Opfer der Las-Vegas-Schießerei holte Steve Aoki Überraschungsgast Celine Dion (49) auf die Bühne, die natürlich ihren Megahit "My Heart Will Go On" performte. Die Musikdiva und der DJ hatten aber noch etwas ganz Unerwartetes auf Lager: Celines weltberühmter und emotionaler Titanic-Song endete ganz plötzlich in coolen Elektro-Beats und die 49-Jährige flippte auf der Bühne komplett aus!



