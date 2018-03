Das GZSZ-Liebesdrama rund um Tuner (Thomas Drechsel, 30), Lilly (Iris Mareike Steen, 26) und Jule (Luise von Finckh, 23) läuft auf Hochtouren. Nach seinem Seitensprung ist der Café-Besitzer mit Jule zusammen, doch sein Herz schlägt immer noch für seine Ex. Ob die ihn zurücknimmt? Im Promiflash-Interview erzählt Thomas, was er über das Dilemma denkt: "Wer auf dieser Welt hat schon eine weiße Weste? Ich glaube, Tuner ist nicht der Einzige, der einen Fehltritt gemacht hat. Ich glaube, wenn man tief in sich selbst guckt, hat jeder eine zweite Chance verdient. Ich glaube, dass man ihm nicht lange böse sein kann."



