Wie niedlich: Sophia Cordalis (2) stellt sich ihre Outfits schon ganz alleine zusammen! Ihre Eltern Lucas Cordalis (50) und Daniela Katzenberger (31) müssen der Kleinen keine Klamotten mehr hinlegen – die Mini-Katze weiß nämlich ganz genau, was sie will! Da stellt das Halloween-Kostüm keine Ausnahme dar, wie Dani im Promiflash-Interview erzählte: Sophia suchte sich auch ihr orangefarbenes Hütchen, den farblich passenden Rock und das rosa Shirt selbst aus. "Die Haare mussten genau so sein und das Oberteil musste genau so sein. Und den Rock hat sie auch zwei Tage hintereinander angelassen!", erinnerte sich die Blondine. Gut, dass die kleine Sophia nach dem Gruselfest bald wieder einen Anlass haben wird, um sich zu verkleiden: Denn Karneval steht ja zum Glück schon vor der Tür!



