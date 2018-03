Die Gerüchteküche kocht momentan über: Obwohl sich weder Selena Gomez (25), noch Justin Bieber (23) bisher öffentlich dazu geäußert haben, sind sich viele Fans sicher, dass die beiden wieder ein Paar sind. Immer wieder werden sie in letzter Zeit bei heimlichen Dates erwischt. Eine Twitter-Userin hat die zwei nun im Lake Balboa Park in Los Angeles gesichtet – und das ist nicht nur irgendein Park. Schon zu Beginn ihrer Beziehung 2010 haben sich Sel und der "Sorry"-Interpret dort regelmäßig getroffen. Der See ist also ein ganz besonderer Date-Spot für das Vielleicht-wieder-Paar.



