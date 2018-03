Sorgen ihre Schäferstündchen in der Villa für Zoff? Seit wenigen Tagen sind die Ex-Love Island-Kandidaten Mike und Elena nun offiziell ein Paar. Im Haus hatten sich die zwei allerdings noch andere Partner geangelt: Elena kam mit Jan zusammen, Mike ließ sich auf Chethrin (25) ein. Und bei beiden Duos ging es unter der Bettdecke heiß her. Promiflash hat nachgefragt, ob sich das neue LI-Traumpaar seine Schäferstündchen bereits angeschaut hat. "Ja, schon. Aber das ist Vergangenheit und jetzt ist Zukunft", betonte Mike auf der Halloweenparty der "Stalker Events, sehen und gesehen werden" im Dortmunder Club iRoom.



