Schnauze, sonst setzt es was! Am vergangenen Wochenende sackten Bastian Yotta (40) und Natalia Osada (27) bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies nicht nur den Sieg ein – sie sind auch nach wie vor mega in love. In einem Facebook-Livevideo offenbarte Mr. Yotta nun höchstpersönlich: Er steht immer noch voll und ganz hinter seiner TV-Eroberung. Für die ehemalige Catch the Millionaire-Teilnehmerin würde er es sogar mit Hatern aufnehmen: ”Wer auf der Natalia rumhackt, kriegt ein persönliches Problem mit mir! [...] Hackt mir nicht auf der Natalia rum, weil sonst reiß ich euch den Zipfel ab!"



