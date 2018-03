Was für ein Auftritt! Selena Gomez (25) flashte bei den American Music Awards am 19. November nicht nur alle mit ihrem ersten Auftritt nach ihrer Nierentransplantation im September. Die US-Sängerin präsentierte auf dem Red Carpet außerdem ihren frisch erblondeten Schopf. So blond war Sel bisher wohl noch nie! Dabei erhofften sich viele Fans eigentlich eine ganz andere Sensation: Selena und Justin Bieber (23) zusammen auf dem roten Teppich. Schließlich ist das On-Off-Couple gerade wieder frisch verliebt. Wenigstens scheint dem Musiker der Farbwandel auf dem Kopf seiner Liebsten zu gefallen. Auf einem Instagram-Fan-Account gab er einem Selena-Pic einem Daumen nach oben – zumindest für kurze Zeit!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de