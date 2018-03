Wer holt sich die Fashion-Krone? Bei den American Music Awards geht es schon lange nicht mehr nur um Musik. Für die Stars und Sternchen ist der legendäre Musikpreis auch Anlass, sich ordentlich in Schale zu werfen. In diesem Jahr waren die Looks vor allem eines: sexy! Model-Mama Heidi Klum (44) begeisterte mit Doppel-Ausschnitt, Sängerin Hailee Steinfeld (20) bewies, dass es nicht unbedingt ein Kleid sein muss und Schauspielerin Selena Gomez (25) zog nicht nur mit neuer Haarfarbe alle Blicke auf sich. Welche Lady war der heißeste Feger der Preisverleihung in Los Angeles?



