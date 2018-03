Kein Groll gegen den Ex! Während ihrer Teilnahme bei Promi Big Brother im Jahr 2013 hatten sich Natalia Osada (27) und Simon Desue (26) ineinander verliebt. Drei Monate lang hielt ihre Beziehung nach dem Auszug aus dem TV-Container an – dann war plötzlich alles aus. Mittlerweile ist der YouTuber in einer neuen Beziehung mit Model Enisa Bukvic. Die zwei drehen regelmäßig verliebte Videos miteinander, die sich sogar seine Exfreundin anschaut! "Ich finde es total süß, was er mit seiner Freundin gerade veranstaltet. Die sind zuckersüß zusammen und bei den beiden fühlt es sich auch für mich als Zuschauer ehrlich an und ich gönne es den beiden von ganzem Herzen", gab die Adam sucht Eva-Kandidatin im Promiflash-Interview zu.



