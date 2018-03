Endlich haben die Stars und Sternchen einen festen Anlaufpunkt, um sich so richtig von ihm aufhübschen zu lassen! Stylist Apjar Black hat seinen eigenen Salon in Berlin eröffnet und kümmert sich nicht nur um das Äußere, sondern auch um die Seele zahlreicher Berühmtheiten – das erzählt Model Sarah Knappik (31) Promiflash: "Ich bin so froh, dass er in meinem Freundeskreis ist und ich kann mich immer auf ihn verlassen." Übrigens hat jeder die Möglichkeit, Apjars Dienste in Anspruch zu nehmen, denn seine Preise sind auch für Otto-Normalverbraucher bezahlbar. Bei diesem Stylisten ist der Wohlfühlfaktor inklusive!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de