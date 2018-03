So eine niedliche Schwangerschafts-Verkündung gab es wohl noch nie. Chrissy Teigen (31) und John Legend (38) erwarten tatsächlich gerade ihr zweites Kind und machten ihre kleine Tochter Luna (1) zur niedlichen Botschafterin. In einem Clip bei Instagram ist die werdende Mutter zu hören, wie sie ihr die Einjährige fragt: "Luna! Was ist hier drin?" Luna antwortet enthusiastisch: "Baby!" Damit ist es nun also Gewissheit, dass Chrissy schwanger ist.



