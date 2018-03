Logan Paul (22) ist einer der erfolgreichsten YouTuber weltweit – und begeistert seine Fans regelmäßig mit witzigen Vlogs. Wegen einer Influencer-Konferenz besuchte der Blondschopf im November Dubai und brach während seiner Reise ganz nebenbei noch einen Rekord: Er schmiss nämlich das größte Meet and Greet ever! Über 11.000 Fans wollten ihr Idol treffen. Der 22-Jährige ließ es sich vor so vielen Followern nicht nehmen, ihnen einen Rat mit auf den Weg zu geben: "Wenn ihr eine Leidenschaft oder ein Ziel oder einen Traum habt, lasst euch von niemandem sagen, dass ihr es nicht schaffen könnt!”



