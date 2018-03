Wird Shirin David (22) in ihrem Bambi-Kleid etwa heiraten? Das jedenfalls war die Vermutung ihrer Fans. Immerhin erschien die beliebte Influencerin beim Bambi 2017 in einer pompösen Abendrobe, die starke Ähnlichkeit mit einem Hochzeitskleid hatte: In einem Glitzertraum in Weiß und mit langer Schleppe stolzierte die YouTuberin über den roten Teppich – und die Fotografen knipsten, was das Zeug hielt. Auch ihre Fans zeigten sich begeistert von dem Schnappschuss, den die 22-Jährige wenig später auf Instagram teilte: "Sieht sehr schön aus, aber wen heiratest du denn, Shirin?" und "Wedding Dress Goals", kommentierten ihre Follower. Doch nicht nur für ihr Bambi-Outfit bekam die Beauty einen echten Lovestorm im Netz: Schon bei der Glow Con verzauberte sie den Red Carpet in einem heißen Jersey-Fummel!



