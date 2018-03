Neuer Haircut bei Natascha Ochsenknecht (53)! Die Ladenbesitzerin aus Berlin ist ein echtes Frisuren-Chamäleon! Ob lang, kurz, pink oder blond: Natascha ist immer sehr experimentierfreudig. Mitte November hat sich die 53-Jährige ihre Haare raspelkurz schneiden lassen. Aber wie haben ihre Kids auf den mutigen Schritt reagiert? "Ich finde es so cool", verriet Cheyenne Ochsenknecht (17) Promiflash beim Bunte New Faces Award Style 2017 in Berlin. Und was denken die männlichen Familien-Geschöpfe über den Radikal-Schnitt? "Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, aber ich habe mit Mama geredet und die haben auch gesagt, dass sie es cool finden, Umut findet's auch schön", sagte Cheyenne.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de