In wenigen Wochen werden Dominic (26) und Sarah Harrison (26) zum ersten Mal Eltern. Für den Ernstfall übt der Papa in spe schon jetzt – und trainiert fleißig seine Fähigkeiten als Schlaflied-Sänger. Auf Instagram postet der 28-Jährige einen Clip, in dem er für seine zwei Mädels performt. Mit den Worten von Drake (31) richtet er sich an seine ungeborene Tochter Mia Rose und macht klar: "Baby, du bist alles für mich, dich habe ich mir immer gewünscht.”



