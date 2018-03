Was für ein traumhafter Ehe-Neustart für Narumol und Bauer Josef! Das Kultpaar aus dem Kuppelformat Bauer sucht Frau ist bereits seit 2010 verheiratet und entschloss sich vor wenigen Wochen, sich noch einmal trauen zu lassen. "Die Zeremonie war wunderschön. So herrlich romantisch. Josef und ich haben immer noch Schmetterlinge im Bauch", schwärmte die Thailänderin im Interview mit Das neue Blatt. Seit dem Jawort sei die Verbindung zwischen ihr und dem Milchbauern besonders stark – wie schön, dass die beiden ihre kleine Ehekrise so romantisch überwinden konnten!



