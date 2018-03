Bauer sucht Frau-Liebling Narumol ist tief enttäuscht. Ihr Ehemann Josef und sie sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Wenn es mal Streit gibt, dann aber richtig. Ihr Liebster hat jetzt tatsächlich ihren siebten Hochzeitstag vergessen. Narumol ist am Boden zerstört und berichtet in Das Neue Blatt: "Nicht einmal ein paar Blumen von der Tankstelle oder der Wiese nebenan. Nichts! Von ein paar lieben Worten ganz zu schweigen." Stecken die beiden etwa in einer handfesten Ehekrise?



