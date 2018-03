Ende März kam Isabell Horns (33) Tochter Ella auf die Welt. Vor einigen hatte die Schauspielerin betont, wie wichtig Zweisamkeit mit ihrem Partner Jens Ackermann sei, deshalb gönnte sich das Paar am Wochenende einen Babysitter. Trotzdem seien solchen Verabredungen eher die Ausnahme, erzählte Isabell Promiflash bei der Weltpremiere der Kindershow "Spiel mit der Zeit" im Berliner Friedrichstadt-Palast: "Sie ist ja noch recht klein. Jedes Wochenende oder so kann man das nicht machen. Aber die Omi hilft gerne mal aus. Da bin ich wirklich dankbar, dass sie so nah wohnt und dass es so gut mit den beiden funktioniert."



