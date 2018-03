Jogginghose statt Smoking: Seit Jahren gehören Model Johannes Huebl und It-Girl Olivia Palermo (31) zu den bestgekleideten Pärchen in der Fashionszene. Aber gibt es auch mal Tage im Schlabberlook auf der Couch? Im Promiflash-interview verrät Johannes jetzt, wie ein Gammeltag bei ihm und seiner Frau so aussieht: "Bei uns ist es so, dass wir häufig mit T-Shirt und Sweatpants zu Hause sitzen, das ist einfach angenehmer und wer möchte schon den ganzen Tag im Hemd rumlaufen?" Den Lotterlook dürften die beiden aneinander inzwischen kennen: Schließlich sind der Hannoveraner und die einstige "The City"-Darstellerin bereits seit neun Jahren ein Paar.



