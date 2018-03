Ein Leben im Luxus, eine Reality-Show, zahlreiche Fans und einige Shitstorms – wie ticken eigentlich die Töchter von Robert (53) und Carmen Geiss (52)? Promiflash traf Sängerin Aneta Sablik (28) in Hamburg. Die Ex-DSDS-Gewinnerin ist eine gute Freundin des millionenschweren Ehepaars und auf dem Red Carpet des Tanz der Vampire-Musicals verriet sie, wie Shania (13) und Davina (14) die vielen Schlagzeilen verkraften: "Die können mit Kritik sehr gut umgehen. Die sind Profis. Man merkt das. Carmen weiß, was sie mit ihren Kindern macht. Ich weiß, dass sie ihnen viele Tipps gibt, weil Carmen ein Profi ist." Wenn es nach Aneta geht, dann werden die hübschen Töchter des Reality-TV-Couples ihr Leben lang im Rampenlicht stehen.



