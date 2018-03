Daniela Katzenberger (31) kann sich ja wirklich kaufen, was sie will. Was geht bei ihr aber so richtig ins Geld? In einem Facebook-Live-Video hat sie genau DAS verraten: "Blonde Haare sind zwar schön, aber die sind sehr pflegebedürftig, mit Spülung und ständig nachfärben, gerade wenn man so schwarze Haare hat wie ich, das geht auch ganz schön in die Kohle. Aber dafür sauf ich nicht, rauch nicht und nehme auch keine Drogen." Seitdem sie 19 ist, färbe Dani regelmäßig ihre Haare. Alle zwei Wochen sitze sie beim Friseur!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de