Endlich hat Prinz Harry (33) mit Meghan Markle (36) seine Märchenprinzessin gefunden! Am Montag sorgte das Paar für Jubel unter den Royal-Fans: Nach langen Spekulationen gaben der Brite und die Schauspielerin endlich ihre Verlobung bekannt. Ein weiterer großer Meilenstein in ihrer Beziehung, die eigentlich schon von Anfang an ziemlich romantisch war! Harry hatte sich nämlich in Meghan verknallt, noch bevor er sie überhaupt kannte. Der Grund: Ihre Rolle in der TV-Serie Suits hatte den rothaarigen Blaublüter einfach umgehauen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de