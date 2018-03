Verliebt wie am ersten Tag! Bei Mike Heiter und Elena Miras könnte es momentan kaum besser laufen. Vier Wochen sind die Love Island-Turteltauben jetzt schon ein Paar und so lassen sie es sich nicht nehmen, ihr "Einmonatiges" gebührend zu feiern. Neben zahlreichen Pärchen-Pics gab's pünktlich zum Vierwochenjubiläum eine ordentliche Portion Romantik in Form von schnulzigen Liebes-Posts. "Heute vor einem Monat sind wir zusammen gekommen mein Schatz. Es kommt mir vor, als wäre es schon ein Jahr. Ich genieße jede Sekunde mit dir [...]. Du bist einfach perfekt", schrieb der verknallte Essener kürzlich auf seinem Instagram-Profil. Doch Elena legte sogar noch eine Schippe drauf...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de