Es ist endlich offiziell: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) haben sich verlobt! Die frohe Botschaft verkündete vor wenigen Stunden der Kensington Palace via Twitter. In ihrem ersten Liebesinterview beim britischen Fernsehsender BBC verraten die beiden Turteltauben jetzt, wie es eigentlich zwischen den beiden gefunkt hat! Nach einem ersten Aufeinandertreffen durch eine Freundin entführte Harry seine Auserwählte ins wunderschöne Botswana im Süden Afrikas. "Dort haben wir unter dem Sternenhimmel gecampt. Wir haben vier oder fünf fantastische Tage verbracht. Da konnten wir zum ersten Mal nur für uns sein, was entscheidend dafür war, dass wir uns richtig kennenlernen konnten."



