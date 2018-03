Im September schockierte Selena Gomez (25) ihre Fans mit der Nachricht, sich einer Nierentransplantation unterzogen zu haben. Der Eingriff war für die Sängerin lebenswichtig. Während einer bewegenden Rede bei der Breaking Through Gala in New York erklärte Sel jetzt, wie wenig ihr bewusst war, tatsächlich in Lebensgefahr zu schweben: "Vielleicht war ich nicht wirklich gut darin, zu verstehen, was das bedeutet. Und letztendlich kam es dann zu einem Punkt, an dem es um Leben und Tod ging."



