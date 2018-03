Sie begeisterte nicht nur mit ihren Moderationskünsten! Sylvie Meis (39) überraschte bei Let's Dance in den vergangenen sieben Jahren auch mit ihren spektakulären Outfits. "Sylvie Meis danken wir sehr herzlich für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit, in denen sie Glamour und ihren unverwechselbaren Charme in unsere Shows brachte", verkündete RTL in einer offiziellen Pressemitteilung. Promiflash erinnert sich an die schönsten Looks der gebürtigen Holländerin. Ob ihre Nachfolgerin Victoria Swarovski (24) wohl ein genauso gutes Fashionhändchen hat?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de