Ihr fällt der Abschied sichtlich schwer. Lange behielt RTL die News für sich, doch jetzt ist es raus: Luise von Finckh (23) verlässt tatsächlich die GZSZ-Familie. Nach dem Liebeswirrwarr mit Tuner verabschiedete sich ihre Rolle Jule jetzt in Richtung Heidelberg. Doch welche Set-Kumpels werden ihr am meisten fehlen? "Auf jeden Fall werde ich Linda Marlen Runge (31) wahnsinnig vermissen. Wenn man natürlich zusammen so eine Schwestern-Geschichte spielt, dann ist man sich emotional sowieso plötzlich sehr nah. Wir verstehen uns aber auch wahnsinnig gut", verriet die 23-Jährige jetzt im Promiflash-Interview. Auch Thomas Drechsel (30), der ihren Serienschwarm Tuner verkörpert, sei ihr in den letzten Monaten besonders ans Herz gewachsen.



