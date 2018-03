Bert Wollersheim (66) sagte schon drei Mal ja! Zuletzt heiratete der ehemalige Bordellbesitzer im Jahr 2010 OP-Wunder Sophia Wollersheim (30). Die Ehe des schillernden TV-Paars ging in diesem Jahr endgültig in die Brüche. Die Scheidung ist durch, Bert ist ein freier Mann. Aber will er das auch weiterhin bleiben? Promiflash traf den 66-Jährigen jetzt bei der Eröffnung von Melanie Müllers (29) Grillmüller in Leipzig – und fragte nach! "Ich will immer weiter heiraten. Heiraten ist schön", verkündete Bert entspannt. Ob er da vielleicht sogar schon an eine ganz bestimmte Dame denkt?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de