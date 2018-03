Bert (66) und Sophia Wollersheim (30) gehen seit dem 20. Oktober offiziell getrennte Wege: Von Rosenkrieg und Zickereien ist allerdings keine Spur. Ganz im Gegenteil – die beiden amüsieren sich beim Ehe-Aus-Event köstlich und planen hinterher sogar noch eine Trennungs-Sause! Einen Seitenhieb auf die Presse können sie sich ebenfalls nicht verkneifen: “Ja, also erst mal haben wir viel gelacht und dann haben wir die Medien ja verarscht. Also wir haben gesagt: Wir gehen jetzt da raus und wir machen eine Story”, verrät die Rotlichtlegende beim Vorentscheid von "Germany's next Tattoomodel" in Düsseldorf gegenüber Promiflash.



