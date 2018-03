Was für eine Geburtstagsüberraschung! Seit fast zwei Jahren ist Kaley Cuoco (32) mit Karl Cook zusammen. Für ihren 32. Ehrentag ließ sich der Profireiter jetzt etwas ganz Besonderes einfallen: Er machte seiner Traumfrau einen Antrag! Die Reaktion des The Big Bang Theory-Stars hätte nicht süßer sein können – Kaley brach in Tränen aus! "Wir sind verlobt. Ja, ich sage Ja", schluchzte die Blondine in einem Instagram-Clip, den Karl mit seinen Fans teilte.



