Solange das der einzige Fehler bleibt... YouTubeStar Dagi Bee (23) will nächstes Jahr endlich Filmemacher Eugen Kazakov heiraten. Die Vorbereitungen sind gerade in vollem Gange, da kommt es zu einem dicken Fail: Eugens Nachname wird auf den ersten Einladungskarten falsch geschrieben: "Ich habe überall nochmal nachgeguckt, in der Datei und so weiter und so fort, aber anstatt Kazakov mit V hat sie es mit W geschrieben. Und sie kann sich auch nicht erklären, wie das passieren konnte."



