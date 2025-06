Lauren Sánchez und Jeff Bezos trotzen Gewitter vor Hochzeit

Vor einer malerischen Kulisse begann am Donnerstag in Venedig das dreitägige Hochzeitsfest von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) mit einem üppigen Polterabend. Im Garten der gotischen Kirche Madonna dell’Orto im Stadtteil Cannaregio versammelten sich rund 200 prominente Gäste, um den Startschuss für die Feierlichkeiten zu geben. Doch das Wetter machte ihnen einen Strich durch die Rechnung: Ein unerwartetes Gewitter mit Blitz, Donner und starken Regenfällen zwang die geladenen Stars, darunter Kim Kardashian (44) und ihre Schwester Khloé (41), unter Arkaden und Regenschirme zu flüchten. Am Ende mussten die Besucher vorzeitig nass in ihre bereitstehenden Wassertaxis eilen, wie TMZ berichtet.

Angesichts des stürmischen Beginns blieb das Paar erstaunlich gefasst. Während Lauren Sánchez in einem atemberaubenden Kleid mit Goldmieder von ihren Sicherheitsleuten mit Regenschirmen vor dem Unwetter geschützt und zu einem Boot geleitet wurde, folgte Jeff Bezos dicht hinter ihr mit einem weiteren Schirm in der Hand. Trotz des feuchtfröhlichen Starts soll die Wettervorhersage für die kommenden Tage deutlich besser sein, sodass den luxuriösen Feierlichkeiten nichts im Wege stehen dürfte. Die Hochzeit selbst soll am Samstag stattfinden und neben ihren romantischen Absichten auch eine karitative Note haben: Statt Geschenken wünscht sich das Paar Spenden für Stiftungen, die sich dem Erhalt von Venedig widmen.

Die Hochzeit des Amazon-Gründers und der Moderatorin gilt als eines der extravagantesten Events des Jahres. Neben den glamourösen Gästen, darunter Größen wie Leonardo DiCaprio (50) und Mick Jagger (81), sorgen auch die enormen Ausmaße der Feierlichkeiten für Aufsehen. Die Veranstalter rechnen mit einem Anstieg der Einnahmen in der Region, während Umwelt- und Sozialaktivisten wie Greenpeace das Spektakel kritisch sehen. Schon in den vergangenen Tagen wurden Banner gegen die verschwenderisch wirkende Inszenierung gehisst. Doch weder das schlechte Wetter noch die Proteste scheinen dem Paar und seinen Gästen die Laune verderben zu können.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, April 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, 2024