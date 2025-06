"Naiv": Kim Virginias Ex-BFF kommentiert Babybauch-Bilder

Kim Virginia Hartung (30) sieht sich weiterhin Vorwürfen ausgesetzt, ihre Schwangerschaft und die tragische Stillgeburt ihres Kindes erfunden zu haben. Trotz eines emotionalen Social-Media-Posts, in dem sie erstmals Bilder mit Babybauch teilte, glauben viele immer noch nicht an die Echtheit ihrer Schwangerschaft. Zu ihren Kritikern zählt neben zahlreichen weiteren Netz-Persönlichkeiten auch ihr ehemaliger bester Freund Leon, der sich erneut auf seinem Instagram-Kanal zu den Entwicklungen äußert. "Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, von welchen, die sagen: 'Ja, siehst du, jetzt hat sie doch ein Bild gepostet. Was sagst du denn jetzt dazu?' Und ich denke mir: Seid ihr wirklich manchmal so naiv oder ist das fehlende Intelligenz?", fragt er sich und betont: "Sorry, also für mich sieht dieser Bauch, den sie auf diesem Beweisbild hat, genau so aus wie ein Bauch, [den sie auch hat], wenn wir All You Can Eat Sushi essen waren."

Leon ist außerdem der Meinung, dass Kim auf den besagten Babybauch-Bildern in einem Hohlkreuz steht. Für den Schamanen seien das keine Beweise. Ihn wundert es auch nicht, dass seiner Ex-BFF kein Glauben geschenkt wird: "Wenn du halt die ganze Zeit lügst und die ganze Zeit irgendwelche Storys machst und alles irgendwie so zwielichtig machst, ja, natürlich glauben dir die Leute nicht. Und wie es so schön heißt: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht – wissen wir Bescheid." Seit längerer Zeit gehen Kim und Leon getrennte Wege. Deshalb stellt er klar, mit seinen Aussagen keine Rache nehmen zu wollen: "Denn ich kenne sie, und sie hat versucht, mich zu verarschen. Wie gesagt, es geht mir nicht um Rache, sondern ich kann wirklich was dazu sagen. Im Gegensatz zu den meisten der Menschen, die sich ein Urteil erlauben, die ja sie nicht kennen. [...] Ich weiß, wie sie ist. Ich weiß, wie oft sie Dinge tut für Aufmerksamkeit oder getan hat und nach wie vor tut."

Schon vor wenigen Wochen sorgte die Reality-TV-Bekanntheit mit beunruhigenden Nachrichten für Schlagzeilen. Nach einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt" berichtete Kim damals aus dem Krankenhaus und stand nach eigener Aussage unter Schock. Was genau passiert war, wollte sie allerdings zunächst nicht verraten. Auch damals meldete sich der Schamane Leon zu Wort und warnte ihre Fans: "Genau das ist ihr Ding und ihr fallt alle drauf rein. Fallt nicht darauf rein." Für ihn stand schon damals fest, dass Kim gezielt für Verwirrung sorgen wolle.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und der Schamane Leon Shankara

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Juni 2025