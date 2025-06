Kim Virginia klagt über Chaos durch ihren anstehenden Umzug

Kim Virginia (30) durchlebt aktuell eine stressige Zeit. Neben all dem Drama um ihre Schwangerschaft und die Trennung von Nikola Glumac (29) hat sich die Reality-TV-Bekanntheit auch noch um ihren Umzug zu kümmern, der kurz bevorsteht. "Ich muss aus dieser Wohnung in ein paar Tagen raus. Also ich kann jetzt leider nicht mehr irgendwas weiter nach hinten schieben", bringt sie ihre Instagram-Follower auf den neuesten Stand. Weder in der alten noch in der neuen Wohnung ist bisher viel passiert: "Bei meinem neuen Wohnort, der super weit weg ist, ist alles noch in der Schwebe, was Strom, Gas und so weiter anmelden angeht. In dieser Wohnung hier ist auch fast nichts erledigt. Mein Spiegel hängt noch an der Wand, meine Möbel sind nicht auseinandergebaut, ..." Kim habe gerade einmal drei Umzugskartons fertig gepackt.

Doch selbst wenn all das schon geschafft wäre, wäre noch nicht alles bestens. Die neue Wohnung der ehemaligen Beauty & The Nerd-Teilnehmerin befindet sich nicht mehr in Dubai, sondern weiter außerhalb. "Dadurch [...] ist natürlich der Transport meiner ganzen Sachen auch nochmal eine Sache für sich", gibt sie zu verstehen. In Dubai lebte Kim rund ein Jahr, nachdem sie im Juni 2024 Deutschland den Rücken gekehrt hatte. Ob sie sich an ihrem neuen zukünftigen Wohnort ebenso wohlfühlen wird, kann die frühere Flugbegleiterin noch nicht sagen – ihr fehlte die Zeit, um sich alles genauer anzuschauen und gut zu überlegen. "Für welchen neuen Wohnort ich mich entschieden habe? Irgendeinen – habe einfach schnell unterschrieben, aufgrund des Zeitdrucks, der dann da war und habe meinen neuen Wohnort original ein Mal gesehen", erklärt sie.

Möglicherweise ist es ja Nikola, der sie bei ihrem Umzug unterstützt – immerhin griff er seiner Ex-Verlobten bereits in den vergangenen Wochen unter die Arme und chauffierte sie beispielsweise zu einer Wohnungsbesichtigung. Auch wenn die Trash-TV-Stars keine Liebesbeziehung mehr führen, stehen sie noch immer in Kontakt. Dass Nikola allerdings ohne Kims Einverständnis die stille Geburt ihrer gemeinsamen Tochter öffentlich machte, sorgte wieder für Spannungen zwischen ihnen. Zuletzt hatten sie sich für ein klärendes Gespräch getroffen, doch das hatte Kim abgebrochen, bevor es zu einem Ergebnis kommen konnte.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars