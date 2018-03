Bewegender Auftritt von Selena Gomez (25)! Die Sängerin durfte am Donnerstagabend bei der "Billboard Woman in Music"-Verleihung den "Woman of the Year"-Award entgegennehmen. Der Preis wurde der 25-Jährigen von ihrer besten Freundin Francia Raisa (29) überreicht, die Sel vor wenigen Monaten eine ihrer Nieren spendete. Unter Tränen widmete Selena ihrer Freundin den gewonnenen Preis. "Um ehrlich zu sein, ich denke, Francia sollte diesen Award bekommen, denn sie hat mir mein Leben gerettet", sagte sie in ihrer Dankesrede.



