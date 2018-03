Seit einiger Zeit macht US-Schauspielerin Tara Reid (42) wegen ihres Gewichts Schlagzeilen. Immer wieder steht sie in knappen Outfits auf dem Red Carpet – und zeigt dabei ihre extrem dünne Figur. Gegen Gerüchte um eine Magersucht wehrte sich die 42-Jährige stets. Sie sei ausschließlich ein dünnes Mädchen. Fans sorgen sich allerdings weiterhin. Jetzt zeigte sich Tara erneut mit ihrer neuen Flamme Ted Dhanik. Mit dem Unternehmer schwebt sie seit mehreren Monaten auf Wolke sieben. Auf dem roten Teppich der Hollywood Christmas Parade in LA turtelten die beiden nun wie wild. Was dabei besonders ins Auge fiel: Taras Bauch. Hat der American Pie-Star im Liebesrausch vielleicht doch ein paar Pfunde zugelegt?



