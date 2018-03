Geht da wieder was? Helena Fürst (43) und Ennesto Monte (42) haben dieses Jahr bereits ein wahres Wechselbad der Gefühle hinter sich: Zuerst wurde wie wild geturtelt, dann folgte kurz vor der Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars die Trennung und schließlich artete alles in einen fiesen Rosenkrieg aus. Jetzt haben die beiden sich aber ausgesprochen und versöhnt – springen sie etwa wieder miteinander in die Kiste? "Wir sind gute Freunde. Und vielleicht ergibt sich was in Zukunft, ich weiß es nicht", kommentierte Ennesto höchstpersönlich diese Gerüchte im Promiflash-Interview.



