Das Dschungelcamp für Promi-Mamas? Am 5. Dezember startet die promigeladene zweite Staffel der VOX-Show 6 Mütter. Promiflash traf Teilnehmerin Anne-Sophie Briest (43) bei Apjar Blacks Studio Opening und fragte bei der Schauspielerin nach, was sie in der aufregenden Drehzeit gelernt hat. Wenn man viel vor der Kamera stehe, sei es vollkommen normal, dass ein Punkt von den Machern herausgepickt wird – bei ihrer Tochter Faye sei dies das angebliche pubertierende Augenrollen gewesen. "Das ist ja auch das, was die Leute immer bemängeln, wenn sie in den Dschungel gehen [...] , dass du dann eben einen bestimmten roten Faden bekommst", erklärte Anne-Sophie. Die Blondine könne das aber aus Sicht der Redaktion sehr gut verstehen. Sie stellte aber klar, dass diese "Augenroll-Momente" bei Faye nur superselten vorkommen!



