Nicht nur für die Fans war es eine Überraschung! Gerade erst wurde bekannt: Sylvie Meis (39) wird 2018 nicht mehr Teil der beliebten RTL-Show Let's Dance sein. Anstelle der sympathischen Holländerin wird in der elften Staffel Ex-Kandidatin Victoria Swarovski (24) an der Seite von Daniel Hartwich (39) durch die Freitagabende führen. Profitänzerin Ekaterina Leonova (30), die seit 2013 Teil des Formats ist, kann Sylvies Show-Aus noch gar nicht begreifen, wie sie Promiflash bei der "Kinky Boots"-Musical-Premiere in Hamburg verrät: "Sie und Daniel sind für mich eine Einheit".



