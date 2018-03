Britney Spears (36) hatte am 2. Dezember Geburtstag! Ihren 36. Ehrentag feierte sie ganz gemütlich mit ihrem Liebsten Sam Asghari und ließ ihre Fangemeinde im Netz an den Feierlichkeiten teilhaben – sie pustete Kerzen aus, legte eine flotte Sohle aufs Parkett und sang sich schließlich selbst ein Geburtstagsständchen! Zu den gesanglichen Höchstleistungen spornte sie keine Geringere als die Queen of Pop Madonna an. Geplant hatte Brit so ein Auftritt allerdings schon länger: "Ich wollte schon immer mal so performen: in einem kleinen Schwarzen singen, mit einer 360-Grad-Kamerafahrt. Ich dachte, weil heute mein Geburtstag ist, wieso nicht einfach machen”, erklärte sie auf Instagram.



