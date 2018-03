Wird Sophia Dos Santos bald zur neuen Victoria Beckham (43)? Im Sommer gab der als David geborene Ex-Köln 50667-Darsteller bekannt – er fühlt sich im falschen Körper! Seitdem steht für den Transgender-Star, der jetzt als Frau durchs Leben geht, ein regelrechter Verwandlungsmarathon an. Neben Beauty-Eingriffen und Hormontherapie braucht die Make-up-Artistin eine neue Garderobe – und dabei orientiert sie sich an einer echten Fashionista, wie sie im Promiflash-Interview erzählt: "Victoria Beckham ist meine absolute Fashion-Ikone."



