Sophia Dos Santos hat noch einen langen Weg vor sich! Im Sommer 2017 gab der als David Dos Santos geborene Köln 50667-Star bekannt, in Zukunft als Frau durchs Leben zu gehen. Inzwischen hat sich das TV-Gesicht in eine bildhübsche Dame verwandelt. Doch ganz an ihrem Ziel angekommen ist Sophia noch nicht: Im Promiflash-Interview vor einigen Wochen plauderte sie aus, welche Operationen sie in Zukunft noch so angedacht hat!

Promiflash traf Sophia in Berlin und sprach mit ihr über ihre Verwandlung. Kaum zu glauben, aber die ehemalige Serien-Darstellerin hat sich bisher noch nie unters Messer gelegt. Große Pläne habe sie aber dennoch für die Optimierung ihres Bodys: "Ich hatte noch keinerlei Operationen, außer ein paar Unterspritzungen im Gesicht. Dann steht erst mal die Brust-OP im Vordergrund, dann kommt die Nase und dann noch ein Oberlippenlifting. Den Rest überlege ich mir dann noch", stellte sie klar. Auch eine Laserbehandlung habe Sophia bereits hinter sich, um lästige Behaarung loszuwerden.

Den letzten Schritt hebe sich Sophia ganz bewusst bis zum Schluss auf: "Mit der geschlechtsangleichenden Operation warte ich, weil ich noch selber ein bisschen in mich gehen möchte und sagen möchte, kann ich diesen Weg gehen, weil ich weiß, was ich für Orgasmen habe, und ich weiß nicht, was ich danach bekomme. Also ob ich auf gut Deutsch eine gefühlsechte Vagina dann operiert bekomme", meinte sie außerdem.

Instagram / sophiadossantos50667 Sophia Dos Santos, TV-Star

Privat Sophia Dos Santos, bekannt aus "Köln 50667"

Promiflash Sophia Dos Santos, Schauspielerin

