Bringt die Dschungelcamp-Bühne Danni Büchner (41) auf Erfolgsspur? Seit vergangenen Freitag kämpft die Goodbye Deutschland-Bekanntheit im australischen Busch um den Urwald-Titel. Bisher konnte sie Fans und Mit-Camper dort allerdings nur wenig von sich begeistern. Bringt die Teilnahme am Ende aber trotzdem ihre gewünschten Erfolge? Sophia Dos Santos ist sich im Gespräch mit Promiflash sicher: Das Regenwald-Abenteuer bringt Danni ordentlich Medien-Präsenz.

"Der Dschungel zeugt ja auch für PR und nachdem sie dann draußen ist, glaube ich schon, dass sie da auch mehr Erfolg hat und sich auch was aufbauen kann, meint die ehemalige Köln 50667-Darstellerin bei Julian Stoeckels (32) Party zum Dschungel-Auftakt gegenüber Promiflash. Der Power-Mama drückt Sophia im Promi-Lager auch die Daumen, denn gerade sie könne nach den tragischen Ereignissen der Vergangenheit einen Glücksmoment und einen finanziellen Aufschwung gebrauchen.

Aber nicht nur der TV-Star steht hinter Danni. Auch Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Domenico De Cicco (36) hat sich für die Fünffach-Mutter eingesetzt. Weil viele Fans sie in den vergangenen Tagen richtig in die Mangel genommen hatte, wetterte er in seiner Instagram-Story: "Lasst die Frau doch einfach in Ruhe! Was sollen die Kinder denn denken?" Ihre Stimmungsschwankungen erklärte er sich vor allem dadurch, dass die 41-Jährige am Lagerfeuer einfach zu viel Zeit zum Nachdenken hätte.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner nach der Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl"

Instagram / sophiadossantos50667 Schauspielerin Sophia Dos Santos

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

