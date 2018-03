Er will alles miterleben! Jörn Schlönvoigt (31) und Hanna Weig fiebern sehnsüchtig auf die Geburt ihrer Tochter Delia hin. Wann genau es so weit sein wird, bleibt zwar auch weiterhin eine Überraschung, für den großen Moment hat der werdende Papa aber schon jetzt einen echten Masterplan: Beim Mon Chérie Baraba Tag in München verriet der GZSZ-Star Promiflash: "Ich werde auf jeden Fall im Kreißsaal dabei sein. Das ist für mich ein absolutes Muss."



